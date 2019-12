"Ho una bella notizia da darvi". Luigi Di Maio non è ironico: Danilo Toninelli sarà il responsabile degli Stati Generali del Movimento 5 Stelle, fissati per il prossimo marzo. Il capo politico grillino dà così ufficialmente il via alla "nuova stagione" del Movimento targata facilitatori, i dirigenti nominati per presiedere aree tematiche e riorganizzare la creatura di Grillo e Casaleggio che. "Ieri - ha spiegato il ministro degli Esteri - in occasione della riunione con i facilitatori, è nato un gruppo di lavoro che sarà coordinato da Danilo Toninelli per attivare il percorso per gli Stati Generali che saranno a marzo. L'obiettivo lavorare ad una nuova carta dei valori del MoVimento".





"Dopo aver messo in sicurezza il governo, e chiuso una manovra per tutelare i cittadini - conclude il leader -, adesso pensiamo al futuro del MoVimento 5 Stelle". Toninelli avrà così un ruolo decisamente impegnativo: salvare un soggetto politico in caduta libera continua dopo il botto delle elezioni politiche del marzo 2018, tra sondaggi e tornate elettorali varie. Non facile, visto che l'ex ministro dei Trasporti non è riuscito a salvare il suo, di posto. Pochi giorni fa commentava amaro: "A luglio ho sbloccato 40 miliardi di opere, l'avesse detto uno che ero stato io".





Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Toninelli si sfoga: "L'avesse detto uno che ero stato io"