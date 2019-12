Matteo Salvini, brutte notizie in Calabria. "Stima politica e personale": Zingaretti blinda le regionali?

"Gli confermo stipa politica e personale". Potrebbero bastare queste parole "in codice" a Nicola Zingaretti per convincere Mario Oliverio, governatore uscente del Pd in Calabria e "trombato" dal Nazareno a desistere. Il potentissimo ras democratico calabrese infatti, dopo l'appoggio ufficiale del partito all'imprenditore Pippo Callipo come candidato alle regionali del prossimo 26 gennaio (un nome civico che piace anche agli elettori M5s) ha a lungo accarezzato l'idea di restare in corsa a titolo personale e ricandidarsi con una propria lista, per fare uno sgambetto proprio al Pd.











Nelle scorse ore Zingaretti ha rinnovato il suo appello "a tutte le forze civiche e democratiche" e direttamente a Oliverio, che secondo il ben informato sito calabrese Lacnews24 ha deciso di fare retromarcia e trovare un accordo con Zingaretti: formerà sì una propria lista, ma a sostegno di Callipo e con un prevedibile ritorno di poltrone in caso di vittoria. Possibili brutte notizie, dunque, per Matteo Salvini e il centrodestra che in Calabria puntavano a un altro ribaltone.





Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Zingaretti scommette su Callipo: "Carta vincente"