Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia: "Perché i magistrati massacrano Matteo Renzi"

Siamo a Stasera Italia, il programma di Rete 4 in onda anche la domenica sera. Ospite in studio, ecco Maria Giovanna Maglie. Si parla del presente e del futuro del governo, un futuro che appare sempre più ballerino. E si parla anche del ruolo di Matteo Renzi in questa maggioranza, e la Maglie, concentrandosi sul leader di Italia Viva, argomenta: "Da una parte il gioco interessante di Renzi, che prima ha collaborato, ha aiutato, ha messo il punto da novanta per far nascere questo governo e poi si è sfilato. Quanto sia soddisfatto dei risultati pubblici e privati e di questo sfilamento, a partire dall'accanimento giudiziario, contro di lui, ce lo dovrebbe raccontare in una giornata di grande sincerità", conclude la Maglie. Insomma, anche la giornalista, tra le righe ma neppure troppo, fa intendere di ritenere che l'offensiva della magistratura contro Renzi sia iniziata proprio nel momento in cui l'ex premier si è affrancato dall'esecutivo, cercando di indebolirlo.