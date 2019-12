Gregoretti, Matteo Salvini: "Spero di essere processato, quel giorno una festa di orgoglio nazionale"

L'attacco a Luigi Di Maio è ancora una volta durissimo. A parlare, in una diretta Facebook, è Matteo Salvini, il quale torna sul caso Gregoretti, sulla richiesta di autorizzazione a procedere che verrà votata in Parlamento il 20 gennaio. Il leader della Lega rischia di finire alla sbarra. Anzi, lo spera, come spiega nel video che potete vedere. "La dignità o ce l'hai o non ce l'hai, il senso di onore, lealtà e rispetto o li hai o non li impari", premette riferendosi a Di Maio e alla piroetta del grillino, che sul caso Diciotti votò contro l'autorizzazione a procedere mentre sulla Gregoretti, caso esattamente identico, farà l'opposto. "Qualcuno mi vuole processare per sequestro di persona - riprende Salvini -, perché ho difeso i confini, la sicurezza e l'onore del mio paese. Scusatemi - afferma ironico -. Conto che molti di voi mi possano accompagnare. Ecco, venite in tribunale, non so se a Catania, Roma o Milano. Vi aspetto. Non sarà un processo ma una festa, di orgoglio nazionale. Una festa di uomini d'onore, di parole. Ho voglia. Caro Gesù Bambino, tra le tante cose, anche se sono giù un uomo fortunato" di fammi processare. "E chi molla? Io non mollo", conclude uno scatenato Matteo Salvini.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev