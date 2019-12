Matteo Salvini contro Carola Rackete: "Un nano al confronto di Oriana Fallaci"

In una lunga diretta Facebook di domenica pomeriggio, Matteo Salvini si presta anche a qualche consiglio di lettura. Il leader delle Lega suggerisce ai suoi followers Oriana Fallaci: "Se posso consigliare un libro Un uomo. Poi anche gli ultimi ovviamente: La rabbia e l'orgoglio, La forza della ragione, le interviste storiche". E il consiglio di lettura si trasforma in un'occasione per attaccare ancora Carola Rackete, la comandante di Sea Watch 3: "Averne come Oriana Fallaci - riprende Salvini -. Qualcuno adesso santifica e beatifica le Carola Rackete e queste signorine qua. Ecco, al confronto, nani. Nani al confronto dei giganti del pensiero, tra cui Oriana Fallaci", conclude Matteo Salvini.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev