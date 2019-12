Matteo Salvini contro il Pd: "Una calamità naturale, tutto quel che tocca diventa tassa"

Lo sfogo della domenica pomeriggio di Matteo Salvini piove su Facebook, laddove durante una diretta mette nel mirino il Pd facendo i "buoni propositi" per il 2020 che sta per arrivare. Si parla dei prossimi appuntamenti elettorali e il leader della Lega afferma: "Quindi è questa la sfida che abbiamo raccolto, il 2020 ci porterà enormi soddisfazioni. Conto su di voi per il 26 gennaio, una possibilità storica di cambiamento in Emilia Romagna e Calabria, malgovernate da un Pd che veramente è una calamità naturale, è una sciagura, quello che tocca diventa tassa. Non sono volgare - scherza Salvini -: quello che il Pd diventa tassa". Dunque l'ex ministro dell'Interno elenca tutte le tasse portate in dote o allo studio dei compagni, e conclude: "Poi ogni tanto quando il popolo si arrabbia rinviano, di tre o quattro mesi. Ma non è che rinviando risolvi i problemi. Tasse, tasse, tasse".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev