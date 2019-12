Matteo Salvini abbraccia Umberto Bossi dopo il suo discorso: commozione al congresso della Lega

Un congresso teso quello della Lega a Milano, quello della svolta del Carroccio: definitivamente partito nazionale, ora si mira a tornare al governo. Congresso teso non tanto per il plebiscito incassato da Matteo Salvini, ma perché prima Roberto Maroni e Umberto Bossi poi, direttamente dal luogo della kermesse leghista, hanno attaccato in modo esplicito alcuni aspetti della linea tenuta dal leader. Una tensione che però si è sciolta, davanti a tutti, quando Salvini è andato ad abbracciare proprio il Senatùr. Un gesto che il leader ha fatto al termine del suo sentito intervento, abbraccio accolto da un lungo applauso da tutti i delegati. Il glorioso passato della Lega e un futuro che potrebbe essere a Palazzo Chigi. Due persone che, negli anni, hanno avuto molte divergenze. Ma che, volenti o nolenti, sono l'essenza stessa della Lega.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev