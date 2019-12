Umberto Bossi, l'ingresso al congresso della Lega in sedia a rotelle: standing ovation dei militanti

Umberto Bossi è arrivato al congresso della Lega in sedia a rotelle ed è stato accolto da una standing ovation e da applausi prolungati. L'emozione tra i delegati presenti era palpabile al momento dell'ingresso nella sala del Da Vinci d Milano del Senatùr, che a 78 anni è comunque lucidissimo dal punto di vista mentale.

Lo si evince dalle analisi che fa sui grandi temi di attualità politica e dall'autorità con cui si prende il palco per dire che "oggi non si chiude nessun partito, altro che funerale, siamo noi a concedere la possibilità del doppio tesseramento". Al congresso federale c'è una Lega che cresce e si rinnova, ma che ha radici ben salde. Radici rappresentate ovviamente da Bossi, che ha anche lanciato un monito a Matteo Salvini: "Qui non abbiamo ancora vinto. Il Palazzo non dà niente, dobbiamo avere tanti parlamentari".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev