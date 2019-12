Le Sardine riempiono le piazze? Mica tanto. A Milano gli amici di Mattia Santori si sono fatti sentire - guarda caso nel giorno del congresso della Lega - rendendosi protagonisti di una clamorosa figuraccia. Il motivo? I pesciolini erano 49, troppo pochi per il coro Bella Ciao, che hanno invano tentato di intonare.

E chissà cosa ne pensa Umberto Bossi che poco prima le aveva definite un pericolo. "Non bisogna sottovalutarle - ha dichiarato nello specifico al congresso - perché sono un'operazione intelligente, rappresentano la spinta sociale contro il Palazzo. All'inizio lo abbiamo fatto anche noi della Lega". A vedere i numeri con cui hanno "riempito" il capoluogo lombardo, sembra che il movimento ittico non andrà poi così lontano come vanno dicendo.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev