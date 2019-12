Gregoretti, Matteo Salvini: secondo fonti della Lega "ha una copia scritta delle conversazioni col governo"

Secondo fonti della Lega, Matteo Salvini ha conservato una copia delle conversazioni scritte riguardanti il caso dei migranti sulla nave militare Gregoretti, quando era ministro dell'Interno. Le stesse fonti interne al Carroccio hanno anche aggiunto che si tratterebbe di "numerosi contatti anche tra il Viminale, la presidenza del Consiglio, il ministero degli Affari esteri e altri organismi comunitari".

A proposito della redistribuzione degli immigrati, era stata contattata anche la Cei. "Non a caso", hanno spiegato dalla Lega, "il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede dichiarava il 30 luglio (nel corso della trasmissione In Onda su La7) che 'c'è un dialogo tra i ministeri delle Infrastrutture, dell'Interno e della Difesa, la posizione del governo è sempre la stessa: vengono salvaguardati i diritti, le persone che dovevamo scendere sono scese, sono monitorate le condizioni di salute, ma del problema immigrazione deve farsi carico tutta l'Europa' aggiungendo 'ringrazio il presidente Conte che continua a porre la questione nelle cancellerie d'Europa'". "Tutta la documentazione conservata da Salvini è al vaglio dei legali dell'ex ministro dell’Interno e al momento non verrà diffusa", hanno sottolineato le stesse fonti.