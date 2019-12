Giorgia Meloni, il video del ragazzo che oltraggi i carabinieri: "Pena esemplare per il miserabile buffone"

Giorgia Meloni ha pubblicato sul suo profilo Twitter un video in cui si vede un ragazzo con un vistoso tatuaggio in faccia, probabilmente una ragnatela, che sfregia le auto dei carabinieri e li insulta ricoprendoli di parolacce: "Non trovo parole per descrivere questo video schifoso", commenta la leader di Fratelli d'Italia. "Spero solo che per questo miserabile che sale sulle vetture dei carabinieri", continua la Meloni, "sputando e gettandoci birra sopra, ci sia una pena esemplare. Così gli passa la voglia di fare il buffone oltraggiando Stato e Forze dell'Ordine". Un post che ha scatenato i commenti sui social: "Si in galera, per cortesia", si legge. E ancora: "Davvero non ci sono parole...".

