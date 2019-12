Tutti in attesa del 20 gennaio, anche Matteo Salvini. Quel giorno infatti il leader leghista saprà - in base alla decisione della Giunta del Senato - se verrà processato o meno sulla questione Gregoretti. "Luigi Di Maio dice che sono impaurito? Si sbaglia di grosso, piuttosto sono incuriosito". L'ex ministro dell'Interno è infatti curioso di conoscere l'esito per capire "se la magistratura perderà tempo con lui piuttosto che con gli 'ndranghetisti". D'altronde "chi vota Lega sa che con noi i porti sono chiusi e le morti in mare dimezzate". Non lo sapevano, a quanto pare, gli alleati di governo (ai tempi) dato che il Movimento 5 Stelle ha ben pensato di puntare il dito contro la decisione comune di non far sbarcare i migranti a bordo della Guardia Costiera.

"Quando andrò in tribunale conto che ci sarete anche voi, e sarà una grande festa della libertà - assicura -. Viviamo un momento surreale, arresti in Valle d'Aosta, in Calabria, in Piemonte, ma c'è qualcuno che vuole arrestare anche a Milano, non per corruzione, stupro, ma per sequestro di persona, perché ho bloccato per 4 giorni lo sbarco di 131 immigrati".