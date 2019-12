Gregoretti, Matteo Salvini contro Luigi Di Maio: "Io peggio di uno stupratore? Lui senza onore né dignità"

Per il caso Gregoretti, Matteo Salvini rischia in linea teorica fino a 15 anni di carcere. Una vicenda speculare a quella della Diciotti, per la quale ai tempi del governo gialloverde l'aula negò l'autorizzazione a procedere. Eppure ora, Luigi Di Maio e grillini, hanno fatto sapere che voteranno a favore del processo: una decisione opposta a quella presa ai tempi dell'esperienza di governo, decisione squisitamente politica, e per questo ancor più bieca e - probabilmente - controproducente. Già, l'elettorato grillino è sempre più confuso.

E Salvini, intervistato dal Corriere della Sera, torna a picchiare durissimo contro l'ex alleato: "Di Maio? Credo che tutta la dignità l'abbia messa nel decreto del 2018...", premette sornione. Dunque, tirando in ballo anche Giuseppe Conte, afferma: "A me dispiace quando ci sono persone che perdono l'onore. È chiaro che per non litigare con il Pd loro si rimangiano tutto quello che avevano detto e fatto". Perché parla di onore?, chiedono a Salvini. "Guardi, io in questi mesi sto conoscendo la doppia faccia di Conte e Di Maio. Però, se dovessi dire che sono sequestratori o che so io, non lo farei. Se loro invece ritengono che io sia un delinquente che merita 15 anni di carcere... Ma io li attendo al varco", promette il leader della Lega.

Salvini spiega che li aspetta al varco "sul decreto sicurezza. Il Parlamento aveva tolto l'attenuante per tenuità del fatto in caso di aggressioni a pubblici ufficiali - ricorda l'ex ministro dell'Interno -. Ora, mi dicono che la riporteranno nella legge. Ma io mi metto nei panni di qualsiasi poliziotto o carabiniere. E se provano a ridare fiato ai balordi e ai violenti, a quel punto si muove il Paese". E ancora, sulla possibilità che verrà processato, il 20 gennaio ci sarà il voto in aula: "È una cosa surreale. Per un certo verso, anche se gli avvocati mi suggeriscono il contrario, sarei curioso di finire in Aula". Surreale perché? "È normale che si spendano soldi perché ho difeso i confini? Io sarei peggio di uno stupratore: per lo stupro la pena è di 12 anni, per il sequestro gli anni sono 15. Detto questo, noi stiamo preparando tutta la documentazione", conclude Salvini.