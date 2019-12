Silvio Berlusconi su Matteo Salvini: "La frase sui pieni poteri? Un errore, con me si è scusato"

Bastone e carota, quelli usati da Silvio Berlusconi nei confronti di Matteo Salvini. Il contesto è la presentazione del libro di Bruno Vespa al Tempio di Adriano, a Roma, dove si è tornati a parlare della controversa frase del leader della Lega, quella sui "pieni poteri". E il Cavaliere argomenta: "Non c'è neppure nella più piccola parte in Salvini l'idea, la volontà di diventare uomo di potere - spiega in premessa -. È stata assolutamente sbagliata quella frase in cui ha chiesto pieni poteri. Voleva dire che avendo una maggioranza ampia si poteva intervenire con dei provvedimenti per migliorare la vita degli italiani. Lui con me si è lamentato di alcuni ostacoli che ha trovato ma si è scusato per quella frase", ha concluso Berlusconi. Insomma, il leader di Forza Italia mette in evidenza come, a suo giudizio, quelle parole siano state un errore, che però è stato travisato e ingigantito da chi alla Lega e al suo leader si oppone.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev