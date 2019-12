Gianluigi Paragone contro Luigi Di Maio a Dritto e Rovescio: "Innamorato del Pd, la colpa è sua"

Nel M5s, l'uomo del momento è Gianluigi Paragone. Al centro di mille voci e retroscena, probabile la sua espulsione dal Movimento. La sua contrarietà è esplosa in modo lampante sul Mes e sulla manovra: contro la linea di Luigi Di Maio e imposta dai vertici con le cinque stellette. Da par suo, il senatore non molla: a dimettersi non ci pensa neanche, semmai deve essere espulso. Ma nel frattempo, stando a radio-Transatlantico e retroscena di stampa, si starebbe preparando: potrebbe dar vita a un gruppo autonomo al Senato con una decina di grillini che sì appoggerebbero il governo e Giuseppe Conte, ma farebbero il bello e il cattivo tempo. Il punto è che senza questa eventuale pattuglia, l'esecutivo giallorosso andrebbe sotto. Insomma, gruppo autonomo, piccolo, ma dal peso specifico pesantissimo.

E quale sia lo stato delle cose, Paragone, lo fa capire benissimo nel corso di Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Ospite in collegamento, si discuteva della profonda crisi di consenso che ha investito ormai da tempo il M5s e del fuggi-fuggi di onorevoli pentastellati. "La colpa di chi è, di Di Maio?", domanda Del Debbio. E Paragone, nel rispondere, non si nasconde: "La colpa è in parte anche di Di Maio, che infatti non si è fatto sentire. Andavo bene per fare i comizi elettorali, per andare in piazza, per attaccare l'Europa cattiva - ricorda -. Perché abbiamo fatto tuta la campagna delle politiche contro l'Europa cattiva, che consente lo sfruttamento dei lavoratori a norma di legge, che consente l'evasione fiscale a norma di legge. Quindi certo, è colpa anche sua", sottolinea Paragone facendo capire di essere stato sfruttato e poi accantonato. "Ma non solo - riprende -: a quanto pare c'è questo innamoramento totale verso il Pd e verso l'Europa. Io ovviamente chiedo, su queste vicende, ovvero quelle attinenti all'Europa, di essere coerenti", conclude. E la rottura appare, ora, davvero imminente.