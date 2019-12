Silvio Berlusconi, il secco "no" a Mara Carfagna: l'offerta prima della scissione?

Silvio Berlusconi replica all'iniziativa di Mara Carfagna di dar vita a un'associazione tutta sua. "Carfagna? Ho avuto l'offerta di essere presidente onorario di Voce Libera, ma ho detto di no, perché in un partito libero credo sia inutile far nascere associazioni che finiscono per rappresentare una corrente, che rischia di dividere il partito stesso". Il leader di Forza Italia sembra non aver preso benissimo l'idea dell'azzurra più dissidente di tutti, che ad oggi ha messo in pratica quanto i giorni precedenti minacciava.

Quello che pare un po' a tutti, compreso il Cav, è una divisione interna. Divisione che potrebbe mettere a rischio il partito, visto e considerato i numeri dei sondaggi. Ma non solo, le cene tra la Carfagna e i forzisti contrari alla linea pro-Matteo Salvini sono state parecchie numerose. Sinonimo, questo, che l'azzurra ha un grande perno e, una volta deciso l'addio, potrebbe generare non pochi problemi per Forza Italia.