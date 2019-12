Giorgia Meloni corre in difesa di Matteo Salvini. La leader di Fratelli d'Italia non nasconde il proprio dissenso nei confronti di quei Cinque Stelle che hanno impugnato il caso della nave Gregoretti contro l'ex alleato solo ed esclusivamente per ripicca. "Il governo di uno stato sovrano ha il diritto di governare i flussi migratori" ha immediatamente premesso la Meloni durante un comizio elettorale a Forlì. "Considero scandaloso - prosegue - che adesso si stia processando Matteo Salvini per aver impedito a persone irregolari di entrare. Ma c'è una cosa che considero più scandalosa di questo: - e qui la stoccata - Di Maio che vota a favore. Se Di Maio vota a favore oggi vuol dire che ieri non era d'accordo con quello che faceva Salvini però pur di tenersi la sedia sotto al sedere è stato muto".

Proprio così, perché la vicenda su cui l'ex ministro dell'Interno è nuovamente sotto i riflettori è avvenuta la scorsa estate, quando il governo giallo-verde guidava il Paese in grande armonia. Almeno così sembrava. Non a caso sulla questione dell'imbarcazione Diciotti (anche qui il leader leghista negò lo sbarco dei migranti a bordo), Salvini ottenne l'appoggio di Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e niente di meno che Giuseppe Conte. Non è che ora che si trovano ai lati opposti dell'esecutivo, il Movimento vuole far fuori il numero uno dei sondaggi?