Matteo Salvini: "Conto di passare il 2020 a piede libero. Di Maio piccolo uomo, voglio guardarlo in faccia"

Matteo Salvini non le manda certo a dire a Luigi Di Maio che ha detto di voler dare la sua autorizzazione a procedere nei suoi confronti sulla vicenda della nave Gregoretti: "Sarà un 2020 che ha bisogno di concretezza. Ed è uno spunto fondante. Conto di trascorrere il 2020 a piede libero, per portare avanti le nostre battaglie in Parlamento e fuori", dice il leader della Lega alla Camera durante la presentazione del libro di Massimo Bitonci.

"Non fanno la semplificazione e velocizzazione fiscale, però già oggi si riunisce la giunta in Senato per valutare la richiesta di processo a mio carico", attacca Salvini. "Domani mattina (20 dicembre, ndr) voglio guardare in faccia, in aula, quelli con cui abbiamo condiviso scelte di un intero governo, che adesso per amor di poltrona cambiano idea dicendo che era una iniziativa bizzarra di un singolo. C'è una canzone di Mia Martini, Piccolo uomo, e poi una di Fabrizio De Andrè, che parafrasando potrei citare con più dell'onor potè la poltrona".

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev