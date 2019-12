Peggio di un dito medio. Gianluigi Paragone, è stato avvistato a cena insieme ad Alessandro Di Battista proprio mentre Beppe Grillo arringava i senatori pentastellati, come riporta il Corriere della Sera. Non è un caso: da una parte il grillino in uscita, dall'altra il possibile nuovo leader del Movimento.





Il senatore dissidente del M5s, è dato da molti in partenza, probabilmente per effetto dell'espulsione che verrà decretata da Luigi Di Maio e probiviri. Il voto contrario alla manovra è stata una dichiarazione di guerra ai vertici del Movimento, il dito medio mostrato alle telecamere di Un giorno da pecora quasi una boutade, una provocazione. Il vero disastro però potrebbe arrivare ora: "Per espellermi dovranno sudare. Difenderò le mie ragioni, dimostrerò che il programma elettorale è una burla. Nel caso non andrei nel gruppo della Lega", ha annunciato il giornalista-onorevole a RadioRai. Pronto a scatenare una battaglia mediatica sui social, dove gode di grande visibilità tra sostenitori leghisti e grillini.

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Paragone vota no in Senato alla manovra