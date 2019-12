Giorgia Meloni a Stasera Italia: "Non temo niente, ma quando deciderà il popolo con le elezioni?"

"Io non ho paura delle elezioni né anticipate, né col taglio dei parlamentari. Noi siamo sempre perché il popolo possa decidere. I Governi non si costruiscono in laboratorio". Lo dice Giorgia Meloni a Stasera Italia, il programma su Rete 4 condotto da Barbara Palombelli, evidentemente riferendosi all'attuale esecutivo giallo-rosso ma anche a quello precedente fatto da Lega e M5s. La Meloni è coerente, perché afferma di essere per il voto non solo adesso che i sondaggi le danno il vento in poppa ma anche quando i numeri non erano con lei così generosi.

La Meloni, nello studio di Palombelli, parla anche di Gianluigi Paragone che non si vuole dimettere nonostante abbia votato contro le linee del partito, il M5s. "Io non ho contatti con Gianluigi Paragone", dice la Meloni, "ma condivido la sua posizione. Lui oggi rischia di essere mandato ai 'probi viri' solo per essere rimasto coerente coi suoi ideali".