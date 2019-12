Giuseppe Provenzano, figuraccia del ministro Pd al Quirinale: al discorso di Sergio Mattarella...

Giuseppe Provenzano chi? Già, sarebbe un ministro. Per la precisione il titolare del Sud e della coesione territoriale nel governo del bis di Giuseppe Conte, quello di M5s e Pd, quest'ultimo il partito a cui appartiene. E il misterioso Provenzano, ovviamente, nella giornata di mercoledì 18 dicembre ha preso parte alla cerimonia di scambio di auguri che si è tenuta al Quirinale, dove Sergio Mattarella si è prodotto nella sua consueta tirata d'orecchie ai partiti. Ed eccolo, nel video, mister Provenzano: tutti seduti e lui inizia a girare, prima a destra e poi a sinistra. Non trova il suo posto. E il sospetto sorge legittimo: non lo hanno considerato? No, non è così: alla fine, Provenzano, è faticosamente riuscito a individuare la sua sedia.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev