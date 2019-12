Ignazio La Russa, retroscena da godere: "Fini non osò riferirgli la richiesta di Berlusconi"

Indomabile Ignazio La Russa. Molti hanno puntato il dito sullo storico ex colonnello di Gianfranco Fini ai tempi di Alleanza Nazionale perché nella movimentata seduta al Senato di un paio di giorni fa sulla cannabis light ha urlato in aula "drogato" al collega grillino Alberto Airola. "Mi sono accorto che quel grillino stava lì a gridare come un ossesso, le mani a imbuto, e impediva di parlare al nostro capogruppo, Luca Ciriani, un friulano pacato, un gentiluomo - spiega al Corriere della Sera il fondatore di Fratelli d'Italia -. Oh, sembrava sul serio uno drogato. D'accordo: avrei potuto urlargli ossesso, e forse non sarei finito sui giornali. Anche se poi voi giornalisti mai una volta che vi siate interessati agli insulti che ricevo io".





E qui il giornalista del Corsera, Fabrizio Roncone, aggiunge un aneddoto di colore alla sua maniera: "Un giorno Berlusconi ordinò a Fini: Devi dire a La Russa di tagliarsi il pizzetto. Ma Fini non osò riferire". Perché chi tocca il vulcanico Ignazio, alla fine si scotta.

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, un "vivace" intervento di La Russa in Senato: il caos