Beppe Grillo, il retroscena sul vero discorso ai M5s: "Se cade questo governo siamo finiti"

Beppe Grillo lancia un'altra ancora di salvataggio al Conte Bis, intimando ai suoi deputati e senatori che l'alleanza col Pd è imprescindibile. "Io dovrei convincere i senatori a non andarsene con Salvini? Io ho la villa e un'attività, Casaleggio la sua società e i suoi soldi. Ma vi è chiaro o no che, se si rompe il giocattolo del governo, tutta questa nostra gente che abbiamo portato in politica ce la ritroviamo sotto casa a chiederci un lavoro? Altro che andarsene con Salvini. Questi vengono sotto casa nostra perché il Movimento, un secondo dopo il voto, è già bello che morto" è il pensiero dell'ex comico raccolto dal Corriere della sera.



Chiuso in una stanza dell'hotel Forum con Davide Casaleggio, Beppe Grillo riversa sul tavolo dell'ennesima fase di crisi del M5s tutto il suo pessimismo. A chi gli racconta la possibile fuoriuscita di altri senatori, Grillo risponde indicando la luna, e cioè la fine di tutto. Se cade il governo, cadono i Cinquestelle, secondo lui. E per sempre. "Io non riesco a convincere nessuno, se una persona cambia idea lo può fare», insiste. «Non sono qui per rasserenare nessuno", ripete. All'assemblea con i senatori Grillo insisterà sempre sullo stesso punto: "Voi e il Pd avete l'occasione storica di fare bene con questo governo. Sappiate che non vi ricapiterà", scandisce.