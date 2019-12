Giorgia Meloni scopre la vergogna in manovra: "Soldi per il centenario del Pci, come l'Unità d'Italia"

"Sono allibita". Giorgia Meloni scopre la vergogna nascosta tra le pieghe della manovra approvata in Senato e si indigna. Come sottolinea anche il Tempo, nella classica "pioggia di soldi" distribuita un po' a caso (ma fino a un certo punto) spiccano i fondi destinati ai migranti ("900mila euro destinati all'Inmp, ossia all'Istituto nazionale per la promozione della salute dei migranti") e quelli per celebrare il centenario della fondazione del Partito comunista, che cade nel 1921.

"Il governo più a sinistra della storia - accusa la leader di Fratelli d'Italia - sancisce che il centenario del Pci è anniversario di interesse nazionale alla stregua di quello della Grande Guerra o dei 150 anni dell'Unità d'Italia". Una fiera di contentini e prebende diventata ormai tradizionale, così come certi regalini, rigorosamente a sinistra e ovviamente a carico degli italiani di ogni colore politico.



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev la Meloni contro il governo: "In piedi solo per la paura del voto"