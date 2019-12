Giuseppe Conte si inchina a Beppe Grillo: ossequioso saluto al leader, così il premier sfila il M5s a Di Maio

L'inchino a Beppe Grillo. Il premier Giuseppe Conte ha incontrato il fondatore del Movimento 5 Stelle al Tempio di Adriano e si è premurato di salutarlo di persona, con una stretta di mano molto ossequiosa, mentre il comico era seduto in platea accanto a Davide Casaleggio.





D'altronde, poche ore dopo, è stato lo stesso Conte di fatto ad iscriversi ufficialmente al Movimento, dichiarando nel salotto di DiMartedì da Giovanni Floris di aver votato M5s alle ultime elezioni europee e di immaginare per il Movimento un futuro nell'alveo del centrosinistra. Qualche giorno fa, aveva invece ammesso di aver consigliato a Luigi Di Maio di rinnovare i 5 Stelle, a fronte di un "Pd più solido e compatto". Di Maio non l'aveva presa benissimo, scrissero i retroscenisti. Martedì, la prova plastica: Conte gli sta sfilando di mano il Movimento, e per farlo è andato direttamente alla fonte. Anzi, al fondatore.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev