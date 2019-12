Mario Giarrusso dopo l'incontro con Beppe Grillo: "Se lascio il gruppo M5s? Un c***

Aria pesante dentro il Movimento 5 Stelle, nonostante l'arrivo di Beppe Grillo a Roma per indicare la via. Il fondatore ha invitato tutti a dialogare con il Pd, tendendo la mano al tempo stesso ai fuggitivi ("Hanno delle ragioni") e ai dissidenti ancora nella pancia del Movimento. Tra questi ci sarebbe anche lo storico senatore Mario Giarrusso, vulcanico e a volte pittoresco grillino della prima ora. Raggiunto dai giornalisti dopo il vertice, ha avuto un vivace scambio di idee: "Se lascio il gruppo? Non lascio un c***".





Non esattamente l'immagine della serenità. "Non ci saranno altre defezioni, e alcune critiche sono giuste", ha assicurato Grillo riconoscendo, come detto, la legittimità di qualche maldipancia. Ma Francesco D'Uva, deputato "pesante", sembra più duro con i colleghi finiti alla Lega: "Una mossa strana, perché passare dal governo all'opposizione?".



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev