Beppe Grillo con la mascherina sul viso davanti ai giornalisti: "Per difendermi dai vostri batteri"

Nel dubbio, umiliarli. Beppe Grillo cala a Roma per incontrare i parlamentari M5s e ad accoglierlo ci sono torme di giornalisti, taccuini e telecamere. All'esterno del Tempio di Adriano il guru e fondatore del Movimento 5 Stelle si presenta con una mascherina sul viso. Motivo? "Per i batteri dei vostri microfoni", è la sprezzante battuta ai cronisti.













A dir la verità, l'aria sembra irrespirabile soprattutto dentro al Movimento, tra senatori fuggiti, altri sul punto di farlo e dissidenti che non sanno cosa convenga loro scegliere, se mollare o restare. "Sono un anti-emorragico", è la curiosa auto-definizione che si dà Grillo, che dice però di non voler convincere nessuno a rimanere per forza. E quando è ora di andarsene, scherza ancora: "Casaleggio dove vai? Mi lasci sempre solo". Parla Beppe, sembra quasi Luigi Di Maio.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev