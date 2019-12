Beppe Grillo è in missione a Roma per provare a ricompattare il Movimento 5 Stelle, sempre più in calo nei sondaggi e soprattutto nell'unità d'intenti. Dopo l'addio di tre parlamentari, in fuga verso la Lega, e l'astensione di quattro senatori sulla manovra, la situazione è sempre più tesa nel partito che fa capo a Luigi Di Maio.

All'uscita dell'hotel Forum di Roma, il garante del M5s ha concesso ai giornalisti un paio di battute sulle Sardine, che a suo dire sono "da tenere d'occhio, ma non si facciano mettere il cappello sopra da nessuno. È un movimento igienico-sanitario, è molto interessante". Poi Grillo se la prende con i cronisti, lasciandosi andare ad un'offesa totalmente gratuita: "Siete voi le sardine, mi state comprimendo. Avete dei microfoni che odorano di aliti terribili, avete degli aliti pazzeschi e non posso stare in mezzo a voi così".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev