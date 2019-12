Matteo Salvini, come stanno le cose su Mario Draghi: "Non sosterremo mai un governo con Pd e Renzi"

Matteo Salvini, nonostante la proposta di un tavolo comune per affrontare le emergenze del Paese, è ancora tra i più acerrimi oppositori del Conte bis. Dopo la legge di Bilancio lo è più che mai: "Contro questa manovra blindata noi faremo ricorso alla Corte Costituzionale, perché se ne sono fregati dei suggerimenti di tutto e di tutti". Il testo, infatti, passerà alla Camera praticamente "intoccabile" considerati i margini stretti di tempo per scongiurare l'esercizio provvisorio. Esercizio, invece, evocato più volte dall'ex ministro che ha proposto Mario Draghi come "traghettatore" per le urne.

E ancora: "Non sosteniamo altri governi con Renzi, Di Maio e Zingaretti, noi vogliamo solo tornare al voto e fare proposte. L'unico governo possibile dopo questo lo decidono gli italiani. Non penso neanche lontanamente a un governo che non passi per il voto degli italiani. Ma quanto meno ascoltino" quelle proposte che potrebbero salvare il Paese dall'ennesima crisi.



Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev