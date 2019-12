Matteo Renzi, la profezia sul governo: "Fino a gennaio potete fare la settimana bianca, poi..."

Lo scetticismo su questo governo dilaga all'interno di Italia Viva. E, beccato fuori dal Senato in occasione della discussione sulla manovra, Matteo Renzi replica così alla domanda più ostica di sempre: "Il governo dura? Fino a gennaio potete andare tutti in settimana bianca". Una battuta che immediatamente tenta di smorzare: "Il bicchiere è mezzo pieno. È stato evitato l'aumento dell'Iva". E fin lì lo sapevamo già, ma ad oggi i problemi per il Conte bis sembrano altri: dall'Ilva alla Banca popolare di Bari fino alle tensioni interne con tanto di legge di Bilancio impellente: "Il governo deve decidere cosa fare da grande. Io credo che deve stare molto attento sulle tasse".

Poi la preoccupazione più grande per il fu rottamatore, quella che gli potrebbe costare l'uscita dal Parlamento: la legge elettorale. "Mi pare che l'accordo sia su un rosatellum senza collegi e una soglia di sbarramento al 5 per cento - ha spiegato a Radio uno -. Che poi era il lodo Franceschini". Soglia che il leader di Iv vede come fumo negli occhi, visto e considerato che l'ultimo sondaggio lo dà ben al di sotto il 4.