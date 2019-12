Bagarre in aula al Senato sullo stralcio della norma sulla cannabis light dalla manovra. All'annuncio della Casellati è scoppiato l'applauso delle opposizioni, e le proteste della maggioranza, subito richiamati dalla presidente. "Siamo molto dispiaciuti della sua decisione - ha detto il senatore M5s Mantero - l'emendamento non riguarda la droga ma semplicemente degli agricoltori. L'applauso che hanno fatto le opposizioni l'hanno fatto in faccia a 12mila famiglie. Le chiedo di dimostrare che la sua scelta era scevra da qualsiasi pressione della sua parte politica e voler mettere in calendario in votazione alla prima seduta utile la richiesta di urgenza per lavorare sulla canapa industriale, che ho depositato a luglio".

Ma la Casellati ha subito ribattuto: "Come ho già specificato più volte mi spiace che lei si riferisca a una decisione che dovrebbe essere scevra da condizionamenti politici, le voglio far presente che lo sono tutte le mie decisioni. È una decisione meramente tecnica. Se ritenete questa misura importante per la maggioranza fatevi un disegno di legge".

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev