Matteo Salvini appena arrivato in Aula al Senato riunito per la discussione sulla Legge Bilancio, ha accolto con una stretta di mano il nuovo senatore della Lega - ed ex senatore del Movimento 5 stelle - Ugo Grassi. Atteso in giornata il voto finale sul testo con la presentazione di un maxi-emendamento sul quale verrà posta la fiducia. Il leader della Lega ha fatto il suo ingresso a Montecitorio con il telefono attaccato all'orecchio.

Grassi aveva spiegato a Libero perché era passato con il Carroccio: "Il Movimento ha cambiato idea sulla Tav, sul Mes, sull’Europa. Ha detto 'mai col Partito di Bibbiano' e poi si è alleato col Pd nel giro di poche ore, addirittura andandoci in coalizione in Umbria. Ho la coscienza pulita: ho sempre segnalato alcuni errori, fin dal primo governo Conte, prima all'interno del Movimento e poi - dopo le Europee - in modo più esplicito. Sono sempre stato ignorato".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev