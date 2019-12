Giorgia Meloni contro Matteo Salvini, "proposta incomprensibile". Il tavolo fa saltare il centrodestra?

Pesante rottura tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. La leader di Fratelli d'Italia definisce una "proposta incomprensibile" quella avanzata dal capo della Lega, un tavolo per affrontare assieme "cinque emergenze" e poi tornare al voto. "Un Comitato di Salvezza Nazionale - ha ribadito domenica sera Salvini a Non è l'Arena - su lavoro, tasse, salute, infrastrutture e giustizia. Trovare un accordo e poi tornare a votare". Il numero 2 leghista Giancarlo Giorgetti, intervistato dalla Stampa, aveva anche fatto un passo più in là, abbozzando l'idea che questa nuova fase possa essere guidata da Mario Draghi premier al posto di Conte.

"È una proposta incomprensibile - è la gelida replica della Meloni affidata al Corriere della Sera -. Che peraltro Salvini ha fatto a Pd e M5s prima di sottoporla a noi, i suoi alleati. Mi sembra un modo alquanto strano di tenere i rapporti nella propria coalizione". Alla fondatrice di FdI non è chiaro "il merito: si vuole andare al governo insieme, o si vogliono scrivere assieme provvedimenti su alcune materie?", spiega. Nel primo caso, cosa risponderebbe? "Proposta irricevibile, come è ovvio".

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, la Meloni durissima contro chi vuole un sistema elettorale proporzionale