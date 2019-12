Sardine, Augusta Montaruli le stronca ad Agorà: "Il finto messaggio di Liliana Segre e il divieto ai Sì Tav"

Le tanto osannate Sardine, in realtà, qualche bella figuraccia l'hanno fatta. A svelarle in diretta da Serena Bortone, ad Agorà, su Rai tre, è la deputata di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli: "A Torino avete detto ai rappresentati del Si Tav, alle madamine, di non venire in piazza e poi però le sardine fanno salire sul palco quelli dei centri sociali", attacca la meloniana. Ma non solo. Sempre a Torino, continua la Montaruli, "le sardine hanno letto un messaggio dicendo che era di Liliana Segre e poi Liliana Segre mezz'ora dopo ha dovuto smentire che quel messaggio fosse suo. Quindi non mi posso sentire rappresentata da queste persone".