Teresa Bellanova, retroscena dal CdM: "Cos'ha provato a fare fino a notte, sono ossessionati"

"Vedete Teresa Bellanova? Sono ossessionati". Dal CdM sulla crisi della banca Popolare di Bari emergono retroscena piuttosto imbarazzanti su Italia Viva. La ministra dell'Agricoltura e pugliese Doc, capodelegazione dei renziani nel governo, avrebbe insistito fino a notte, scrive il Corriere della Sera, per inserire nel titolo del decreto la parola "salvataggio" al posto di "rilancio".











Un pressing che avrebbe provocato le perfide ironie dei democratici, ex colleghi di partito della Bellanova: "È la prova - sibilano riguardo ai renziani - hanno l'ossessione di Banca Etruria". Come dare loro torto, però. Per colpa di quella vicenda Matteo Renzi e Maria Elena Boschi ci hanno rimesso, di fatto, la carriera ad altissimo livello.

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Di Maio su Popolare Bari: "Non faremo come Banca Etruria"