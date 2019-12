Sondaggio Swg in Toscana, Lega primo partito: storico sorpasso al Pd. Salvini, numeri impressionanti

Viene giù un altro fortino rosso. Un sondaggio Swg sulle regionali in Toscana, commissionato da Matteo Salvini, rivela come anche qui la Lega abbia superato il Pd diventando il primo partito: 34% (+2,5 rispetto alle Europee di giugno) contro il 29% dei dem (calati del 4,3%).











I dati riportati dal Quotidiano nazionale sono impressionanti: "Crolla Forza Italia che dal 4,9% delle Europee scenderebbe al 3%, minimo guadagno per Fratelli d'Italia, che si sposterebbe dal 4,9% al 5%". Pesante l'effetto della scissione di Matteo Renzi, fiorentino, sul Pd toscano, anche se Italia Viva non sfonda attestandosi poco sopra il livello nazionale: il 5%, "in casa sua", per l'ex premier sarebbe un disastro. A cinque mesi dalle urne, un altro campanello d'allarme per il centrosinistra dopo l'Emilia Romagna sempre più in bilico e con ancora la grana del candidato governatore, visto che il nome individuato dal Pd, Eugenio Giani, non convince i 18 (18!) alleati della coalizione.

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Salvini parla di un "candidato anche senza tessera"