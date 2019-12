Giuseppe Conte e i cambi di casacca nel M5s. "Vi prego, non fatelo": il messaggio riservato del premier

"Si devono dimettere e devono farsi eleggere con la Lega". È durissimo Alessandro Di Battista sul tema dei transfughi grillini passati (o che passeranno) con Matteo Salvini. Il Movimento 5 Stelle è una polveriera destinata a provocare effetti destabilizzanti per il governo. Ogni cambio di casacca in Parlamento, anche quelli più "benintenzionati", però, inquietano Giuseppe Conte che infatti avrebbe intimato a una parte di pentastellati di "non creare un gruppo direttamente riferibile" al premier per non destabilizzare ulteriormente il quadro.





In questo scenario di caos, si insinua anche la contestazione aperta contro la scelta dei 6 facilitatori, il team che affiancherà (o metterà sotto tutela) Di Maio nella gestione del Movimento. L'ex ministra Elisabetta Trenta, esclusa, ha già promesso un dossier di accuse ai vertici. Meglio è andata a un altro ex ministro, Danilo Toninelli, la cui designazione secondo il Corriere della Sera è però stata giudicata da molti grillini come "decisamente inappropriata".

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Salvini: "Nessuna promessa ai nuovi arrivati"