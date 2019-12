Rocco Casalino allontanato da Giuseppe Conte in conferenza stampa: "Lanciamo qui le notizie"

Il premier Giuseppe Conte, a Bruxelles per l’Eurosummit, sta lavorando per una modifica del punto 2 delle conclusioni del Mes. In questi giorni non è prevista nessuna firma del fondo salva stati perché "come da risoluzione del Parlamento noi puntiamo ancora a migliorarlo su aspetti per nulla secondari", ha spiegato Conte che poi ha spiegato ancora una volta come verrà coinvolto ampiamente il Parlamento: "Aspettiamo a dare una data, assolutamente".

Nel frattempo in uno degli incontri con la stampa il premier ha scherzato e fatto battute quando il suo portavoce Rocco Casalino, il quale gli ha mostrato delle agenzie durante un incontro con i giornalisti. Agenzie a cui però non era interessato: "Non mi fate aggiornare. Lanciamo qui le notizie", ha affermato il premier, allontanando Conte. Mistero su cosa recitasse il dispaccio.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev