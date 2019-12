Nervi a fior di pelle per Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa che ha seguito i lavori del Consiglio Europeo. Interpellato da un giornalista che ne metteva in discussione la bontà dell'operato sul Mes, il fondo salva-Stati sul quale in settimana sono state approvate risoluzioni a Camera e Senato, il premier risponde a brutto muso: "Se abbiamo un Parlamento sovrano, non dobbiamo vergognarci di nulla - premette -. Non dobbiamo preoccuparci di nulla se non è stata apposta nessuna firma. Lei sta sbagliando completamente prospettiva. La credibilità è dimostrata dal fatto che non ho cambiato idea: le mie parole sono in continuità con quelle di giugno, non mi sono spostato di un millimetro. La seconda risoluzione è in continuità sulla prima", rimarca difendendo il suo operato. Dunque, da parte di Conte, un attacco diretto al giornalista: "Se poi gli altri ci seguono, condividono e mi appoggiano tutti, mentre lei ritiene che io così perda credibilità, lei è un italoscettico. Lo dico francamente, so che è materia opinabile. Ognuno ha le sue opinioni, però mi lasci esprimere anche le mie", conclude un premier irritatissimo.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev