Matteo Salvini replica a Conte e Di Maio: "Squallidi. Se continuano li querelo"

A tener banco in Parlamento e non solo ci sono le defezioni nel M5s, i grillini che esasperati dal tradimento delle promesse - si pensi giusto per pescarne due dal mazzo al voto sul Mes e al governo col Pd - passano con la Lega di Matteo Salvini. E un commento sull'intera vicenda viene chiesto proprio al segretario del Carroccio, in conferenza stampa subito dopo la visita al carcere di Poggioreale a Napoli per la nomina di Pietro Ioia a Garante dei detenuti della città. A Salvini chiedono se ai transfughi abbia promesso un posto in lista a qualche competizione elettorale. E lui risponde: "Di solito i parlamentari lasciano l'opposizione per andare in maggioranza. Come dice squallidamente Giuseppe Conte, state con me perché sono io che vi garantisco la poltrona. Questi lasciano la maggioranza per andare all'opposizione senza che nessuno abbia promesso niente né per il futuro né tantomeno per quattrini - rimarca l'ex ministro -. Sono dichiarazioni squallide, quelle di Di Maio e di Conte - picchia durissimo -. I tribunali italiani sono già abbastanza intasati quindi querelo solo in casi di assoluta gravità. Se vanno avanti a parlare di soldi, di mercato delle vacche, di listino prezzi e di un tanto al chilo sarò costretto a farlo", conclude minaccioso Matteo Salvini.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev