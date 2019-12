Il "mercato delle vacche" grilline non va giù a Luigi Di Maio, che rischia fortemente di ritrovarsi con 20 o 30 parlamentari in meno, come annunciato dal senatore Stefano Lucidi, fresco di passaggio alla Lega. Il clima è incandescente, il Corriere della Sera fa il nome di Angela Piarulli e altri 5 senatori M5s in uscita. Ed il deputato critico Emanuele Dessì quasi difende chi fugge: "È normale che si dubiti. E non basta offendere gli uscenti: mi sarei aspettato una discussione, non una valanga di insulti".





Ma Di Maio usa toni molto più duri. In pubblico, a Piazzapulita, incalza Matteo Salvini: "Siamo come ai tempi di Berlusconi con De Gregorio. Vuole buttarci giù". In privato, è quasi disperato: "Siamo preoccupati, questo è un attentato alla democrazia. Serve il recall o il vincolo di mandato". E se davvero, come si dice, sta per nascere un gruppo autonomo di ex grillini, "metterei ai voti su Rousseau se staccare la spina al governo".

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Di Maio contro il "mercato delle vacche" grilline