Troppo debole con Matteo Renzi e Luigi Di Maio. E per questo Nicola Zingaretti è l'uomo perfetto per sostituire Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Sarebbe lui, secondo un retroscena della Stampa, l'asso da calare in caso di crisi di governo. A spingerlo non il Pd, che lo contesta, ma proprio Renzi e Di Maio. "Quei due - assicura uno di quelli che captano le voci del Palazzo - sarebbero disposti a tutto, perfino ad accettare Zingaretti premier...".





Due piccioni con una fava: il Pd, suo malgrado, otterrebbe di liberare il partito da un segretario ritenuto ormai inadeguato, in balia delle spinte centrifughe del Movimento 5 Stelle e di Italia Viva, tenendo pur sempre in vita questa legislatura, vero obiettivo finale di tutti a sinistra. Dal canto loro, Di Maio e Renzi troverebbero un altro punching ball da sogno, incapace di tenere insieme i suoi uomini, figurarsi alleati così litigiosi e liberi, a quel punto, di fare campagna elettorale da opposizione pur stando ancora la governo. Zingaretti diventerebbe insomma il "capro espiatorio" ideale, all'insegna del motto "promuoverlo per rimuoverlo".



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Zingaretti giura: "Bene Conte sul crono-programma"