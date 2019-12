Giuseppe Conte e grillini fuggiti da Salvini: "Dovranno aspettare anni per tornare al governo"

Sulla vicenda dei transfughi grillini che hanno aderito alla Lega, il premier Giuseppe Conte minimizza e allontana le inquietudini di un governo debole. A margine del Consiglio europeo, Conte ha ribadito la solidità e la forza numerica della maggioranza che sostiene il governo. E poi ha lanciato un messaggio esplicito ai parlamentari attratti dalle sirene leghiste: "Chi vuole scommettere su Salvini lo faccia pure ma dovrà aspettare alcuni anni, se c'è un gruppo di responsabili pronto a rafforzare il governo non lo so e lo valuteremo, ma di certo chi lavora con noi ha possibilità di governare e contribuire a fare le riforme, dare il proprio apporto, chi sta con Salvini no". Ma il premier evade domande specifiche sulle scelte dei singoli parlamentari, cosicché preferisce parlare di uno dei temi che sarà affrontato in Consiglio europeo: il Mes.

Il premier ha dichiarato che durante il prossimo Consiglio europeo si lavorerà a migliorare alcuni aspetti cruciali del nuovo Trattato Mes, con la firma dei capi di Stato e di governo che potrebbe slittare addirittura a giugno. Ribadisce che, in ottemperanza alla risoluzione votata alla Camera e in Senato, il Parlamento verrà ragguagliato e consultato su ogni sviluppo e prima di assumere qualunque impegno definitivo. I parlamentari grillini lo attendono al varco.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev