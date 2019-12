Giorgia Meloni, il flusso del trionfo: "8 nuovi voti su 10 per Fratelli d'Italia vengono dal M5s"

La slavina di Forza Italia è un favore, enorme, a Giorgia Meloni. Nel giorno in cui Davide Bendinelli, deputato di Forza Italia, passa a Italia Viva con Matteo Renzi e il partito si spacca letteralmente tra chi vuole organizzare un movimento alleato della Lega e uno pronto, all'opposto, a tenere in vita il governo di Giuseppe Conte, la leader di Fratelli d'Italia guarda ai sondaggi che la danno stabilmente oltre il 10%, doppiando dunque la creatura di Silvio Berlusconi, e avverte: "Io non ho bisogno di convincere i dirigenti di Forza Italia a passare con noi. La crescita di Fratelli d'Italia è sempre un bene, ma il mio obiettivo non è quello di rosicchiare consensi agli alleati, il mio obiettivo è di andare a governare con loro".











"Non mi interessa né rosicchiare consenso a Forza Italia né rosicchiare consenso alla Lega - ha spiegato ancora la Meloni -, mi interessa farlo al di fuori dei confini della nostra coalizione, e secondo me non ha molto senso questo gioco di metterci sempre l'uno contro l'altra nella speranza che ci facciamo del male da soli". Riguardo ai nuovi elettori di Fdi, Meloni segnala che "in 8 casi su 10 mi rispondono che votavano M5s".

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, la Meloni sul finanziamento pubblico ai partiti