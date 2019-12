Matteo Renzi, il retroscena dell'ex Dc: "Ecco come cercherà di diventare Presidente della Repubblica"

Ha un obiettivo segreto, Matteo Renzi, e "sproporzionato". A rivelarlo, intervistato da Italia Oggi, è Calogero Mannino, storico democristiano in Parlamento per 6 legislature. Uno che di tattica e strategia, come i grandi vecchi della Prima Repubblica, s'intende eccome. Il leader di Italia Viva, giura Mannino, "ha l'ambizione, sproporzionata, di diventare presidente della Repubblica". In fondo, per sua stessa ammissione e fin da settembre, questo bislacco governo giallorosso è nato con una missione dichiarata, impedire a Matteo Salvini di far eleggere nel 2022 un presidente "sovranista" dopo Sergio Mattarella. Semplicemente, Renzi non ha mai detto che quel presidente "democratico" a garanzia della Costituzione sarebbe dovuto essere lui.





Mannino spiega anche la strategia che l'ex premier ha in mente: cuocere Giuseppe Conte a fuoco lento. "Ma quale fuoco lento può cuocere Conte? - ò è la sua sentenza - Nessuno, se questa maggioranza non è modificabile". Nemmeno la legge elettorale può aiutarlo: "Ammettiamo che Renzi, da giocoliere qual è, sia disponibile a un proporzionale con soglia di sbarramento al 4 o 5%. Il Pd non sarà mai d'accordo, perché solo con una legge maggioritaria (anche se sembra dire il contrario) può coagulare il consenso che gli serve per governare, evitando un nemico a sinistra".

i si difende in Senato sul caso Open e cita Aldo Moro