M5s, Stefano Lucidi lascia: "Non sono un criceto ed esco dalla ruota". Standing ovation della Lega

Come già preannunciato, il senatore Stefano Lucidi conferma il voto contrario sulla mozione di maggioranza sul Mes, "in dissenso dal gruppo. Abbiamo un problema gestionale e organizzativo del gruppo, che è totalmente impermeabile a ogni" partecipazione sulle decisioni. È questa l'accusa rivolta al Movimento 5 Stelle di cui fa parte. Lucidi infatti rivendica che fino ad ora ciò che ha caratterizzato i pentastellati "è sempre stata la coerenza e siccome qualche elezione la stiamo perdendo io qualche domanda me la farei...". E poi la batosta al leader Luigi Di Maio: "Non mi sento un criceto, esco dalla gabbia". A seguirlo anche il grillino Francesco Urraro e Ugo Grassi che si è pronunciato così: "Voto in dissenso dal mio Gruppo è non mi riconosco più nelle sue posizioni". Insomma, una vera slavina per il ministro degli Esteri.