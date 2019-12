Mes, è bagarre tra la Maria Elisabetta Casellati e il Pd: "State seduti, qui decido io. Fate finire La Russa"

"State seduti, qui decido io", Maria Elisabetta Alberti Casellati più furiosa che mai durante il dibattito in Senato sul Mes. A far inferocire il presidente è il Partito democratico ormai incontenibile. I dem infatti se la prendono con Ignazio La Russa, reo di essere contrario alla loro opinione sul fondo-salva Stati. E così è proprio il senatore di Fratelli d'Italia a intervenire in sua difesa: "Ma fatemi parlare, il Pd non vuole sentire altre opinioni, ho parlato solo 60 secondi Casellati". Poi il presidente mette l'Aula al proprio posto e La Russa conclude: "Non parteciperò al voto in dissenso dal mio gruppo perché per me votare no alla risoluzione di maggioranza è troppo poco. Il centrodestra avrebbe dovuto uscire dall'Aula per lasciare sola la maggioranza alle sue responsabilità".