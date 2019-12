Un gruppo di ragazzi della Lega è stato aggredito a suon di insulti e minacce a Catania. "Siete merd***, fate schifo. Di dove siete di Varese? Siete di Busto Arsizio? Vi facciamo un c*** così, merd***". Gli improperi vanno avanti per un po' ma i giovani che sono al gazebo nella città siciliana non reagiscono agli attacchi. Anzi, restano del tutto impassibili. Matteo Salvini, sul suo profilo Twitter, ha rilanciato le immagini dell'aggressione e ha commentato: "E poi saremmo noi a spargere odio...". Conclude il leader della Lega: "Solidarietà ai ragazzi, che hanno reagito in maniera esemplare: con leggerezza e senza rancore".