Monica Cirinnà, senatrice piddina, si è "auto-umiliata" in diretta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. "Un governo con i Cinque Stelle? Io piuttosto mi faccio il bagno nel Maalox, ci nuoto dentro. I Cinque Stelle sono un pericolo: sono incompetenti, presuntuosi e incapaci", aveva detto il 5 febbraio del 2018. Le cose però sono andate diversamente e oggi, 10 dicembre, tornata negli studi di Rai Radio1, la Cirinnà ha voluto mantenere la promessa fatta, immergendosi, per quanto possibile, in una piccola piscina gonfiabile ricolma di quel Maalox che aveva evocato. "Mi date la piscinetta? E io mi ci metto, anzi mi ci siedo, visto che sono alta 1.80...". E ancora, una volta dentro: "Ci sto bene, con tutto questo Maalox ci sto bella comoda...".