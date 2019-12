È scontro acceso in Aula durante l'audizione di Lucio Barra Caracciolo, giurista nonché ex sottosegretario agli Affari europei nel primo Governo Conte. A iniziare il dibattito è il piddino Filippo Sensi, che provocatoriamente porta per un post del blog di Caracciolo in merito al Mes. Dopo la lunga lettura dei commenti del magistrato, Caracciolo prende la parola: "Non capisco la pertinenza di questo con l'argomento oggi in audizione, ma se vuole le rispondo".

Replica che non soddisfa Sensi il quale prosegue nella sua ininterrotta richiesta, fino a quando Claudio Borghi non interviene: "Se vuole interrogare Barra Caracciolo lo faccia al bar", rimprovera. "Lei è il Presidente della Commissione e la pregherei di riconoscere le nostre prerogative di porre domande ed esigere risposte", ribatte Sensi di fronte a un Borghi che non vuole sentire ragioni e chiosa: "Le sue domande non sono pertinenti io non ho mai visto la pretesa di esigere risposte". Punto e basta.